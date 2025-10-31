Durch den Treffer von Nils Butzen gegen die Reserve des 1. FC Magdeburg hielt die Partie in Jena einen klassischen Fußball-Moment parat. Die Blau-Weißen verloren erneut gegen abgezockter agierenden Gegner.

FCM II zahlt auch im Duell mit Torschützen Nils Butzen und Co. Lehrgeld

Nils Butzen wurde nach seinem Tor von den Teamkollegen gefeiert, doch hielt sich selbst aufgrund seiner riesigen Wertschätzung für den

Jena/Magdeburg - Magdeburgs früherer Kapitän Nils Butzen ist im fortgeschrittenen Fußballeralter zum Torjäger geworden. Einschließlich der Partie gegen den FCM II am Freitag hat der Außenverteidiger in den jüngsten vier Regionalliga-Spielen dreimal genetzt.