typischer moment gegen einen ex-cLUB FCM II zahlt auch im Duell mit Torschützen Nils Butzen und Co. Lehrgeld
Durch den Treffer von Nils Butzen gegen die Reserve des 1. FC Magdeburg hielt die Partie in Jena einen klassischen Fußball-Moment parat. Die Blau-Weißen verloren erneut gegen abgezockter agierenden Gegner.
Jena/Magdeburg - Magdeburgs früherer Kapitän Nils Butzen ist im fortgeschrittenen Fußballeralter zum Torjäger geworden. Einschließlich der Partie gegen den FCM II am Freitag hat der Außenverteidiger in den jüngsten vier Regionalliga-Spielen dreimal genetzt.