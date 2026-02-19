Nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung bei den Club-Damen blickt Nico Koch ehrgeizig und mit reichlich Vorfreude in die Zukunft. Ein gemeinsamer Traum soll Realität werden.

Große Ziele: Das hat das FCM-Frauenteam um Trainer Koch vor

Magdeburg - Am 1. Januar 2025 trat Nico Koch den Job als Trainer der FCM-Damen an. Doch in nur 13 Monaten hat er den 1. FC Magdeburg und die Menschen dort, besonders die Spielerinnen, ins Herz geschlossen. Auch privat ist der Trainer in der Elbestadt angekommen. Und sportlich bewegte er schon viel, entwickelte das Team. „Nico hat in kurzer Zeit entscheidende Impulse gesetzt“, lobte Abteilungsleiterin Kati Krohn zuletzt.