Trotz erheblicher personeller Schwierigkeiten hat der 1. FC Magdeburg seine Defensive stabilisiert. Tobias Müller und Alexander Nollenberger liefern die Erklärung.

Von Tobias Buschendorf 10.12.2025, 16:23
Die Abwehr des 1. FC Magdeburg um Tobias Müller (links) wurde seit zwei Spielen nicht mehr überwunden.
Die Abwehr des 1. FC Magdeburg um Tobias Müller (links) wurde seit zwei Spielen nicht mehr überwunden. (Foto: IMAGO/Contrast)

Magdeburg - Fußball ist nicht immer logisch, schon gar nicht beim 1. FC Magdeburg in der laufenden Saison. Seit Spieltag eins versucht der Club seine Defensive zu stabilisieren, die Zahl der Gegentore zu verringern, individuelle Fehler abzustellen.