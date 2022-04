1. FC Magdeburg: Der Weg zum Aufstieg in die 2. Bundesliga

Grund zum Jubel hatte der 1. FC Magdeburg in dieser Saison häufig. Am Ende steht der zweite 2.-Liga-Aufstieg der Vereinsgeschichte fest.

Magdeburg – Das Fußball-Geschäft ist schnelllebig. Das erlebte der 1. FC Magdeburg gerade am eigenen Leib. Kämpfte der FCM in der vergangenen Saison 2020/2021 noch lange gegen den Abstieg aus der 3. Liga, steht jetzt der Aufstieg in die 2. Bundesliga fest. Doch wie konnte ein solcher Wandel so schnell vollzogen werden?