Während Arminia Bielefeld und der 1. FC Saarbrücken zuletzt große Heldengeschichten geschrieben haben, war der 1. FC Magdeburg weit davon entfernt, im DFB-Pokal von sich reden zu machen. Dabei ließe sich in diesem Wettbewerb gutes Geld verdienen.

FCM mit ausbaufähiger Bilanz in den vergangenen zehn Jahren

Martijn Kaars (rechts) und der FCM schieden im vergangenen Jahr bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals aus.

Magdeburg - Es ist ein Spruch, der jedem FCM-Fan lieblich in den Ohren klingt: "Wer Pokal sagt, meint den FCM." Mit dieser Weisheit lassen die Anhänger des 1. FC Magdeburg seit Generationen die große Pokal-Tradition ihres Vereins hochleben. In der DDR war der Club mit sieben Titeln nicht weniger als Rekord-Pokalsieger (neben Dauerrivale Dynamo Dresden).