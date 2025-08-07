Am Donnerstagabend präsentierte der 1. FC Magdeburg nach Rayan Ghrieb noch einen zweiten neuen Angreifer. Kandet Diawara wechselt an die Elbe. Was kann der Außenstürmer?

Kandet Diawara (vorne) spielte zuletzt als Leihspieler bei Pau FC und ist neu im Kader beim 1. FC Magdeburg.

Magdeburg/VS – Nur gut eine Stunde nach der Verkündung, dass der 1. FC Magdeburg den französischen Außenstürmer Rayan Ghrieb an die Elbe transferierte, ließ der Club am Donnerstagabend die nächste Bombe platzen.

Der FCM sichert sich auch die Dienste von Kandet Diawara. Der 25-Jährige ist wie Ghrieb ebenfalls Außenstürmer und in Frankreich geboren. Dabei bleibt es schon mit den Überschneidungen. Was kann der Nationalspieler von Guinea, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt?

Diawara hat einen geschätzten Marktwert von 400.000 Euro und stand beim französischen Erstligisten Le Havre AC unter Vertrag. Kontrakt hatte der 1,80 Meter große Angreifer bis 2026, dementsprechend musste der FCM eine Ablöse zahlen. Wie hoch diese war, behält der Verein für sich.

Kandet Diawara neu im FCM-Kader

Der Linksaußen spielte vorwiegend in der zweiten und dritten französischen Liga, wie in Le Havre und RV Lens, als auch in Zypern. Dort unter anderem bei APOEL Nikosia. Auffällig: Der neue FCM-Stürmer fiel in seiner Profi-Karriere kaum verletzt aus, zuletzt zwei Spiele wegen einer Blessur und davor mit einer Muskelverletzung in der Saison 2021/22.

Was nicht an fehlenden Einsatzzeiten liegen kann. Diawara absolvierte in der abgelaufenen Saison insgesamt 31 Ligaspiele, davon 29 in der Ligue 2 für Pau FC (vier Tore, zwei Vorlagen), einen Einsatz in der Ligue 1 und einen im Pokal sowie drei Kurzeinsätze im Nationalteam von Guinea.

Diawara freut sich auf die Stimmung der Fans und im Stadion und hebt die „beeindruckende Geschichte“ mit „vielen Erfolgen“ hervor, wie er bei seiner Bekanntgabe sagte. FCM-Sportboss Otmar Schork lobt das Eins-gegen-eins-Spiel von Diawara, betont aber auch, dass er noch nicht einsatzfähig ist wegen einer Verletzung aus der Vorsaison.

„Wir freuen uns, dass Kandet zum Club kommt“, sagt FCM-Trainer Markus Fiedler über seinen neuen Stürmer. „Aufgrund seiner Flexibilität passt er sehr gut zu unserer Spielidee. Mit seiner Schnelligkeit und seinem Eins-gegen-eins wird er uns helfen, die Lücke auf den offensiven Außen zu schließen.“

Wie lange Diawara beim 1. FC Magdeburg unterschrieben hat, ist nicht bekannt. Sicher ist wiederum, dass er beim Club auf viel Hilfe hoffen kann, die deutsche Sprache zu lernen: Diawara ist nun einer von rund einem halben Dutzend Franzosen im Magdeburger Team.