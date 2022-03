1. FC Magdeburg: Die getrübte Heimkehr des Raphael Obermair

In zwei Spielzeiten lief Raphael Obermair mit dem Logo des FC Bayern auf der Brust auf. Heute gastiert er mit dem 1. FC Magdeburg in der 3. Liga beim großen Stadtrivalen TSV 1860 München. Ein Familientreffen im Stadion muss allerdings ausfallen.

Nach fast dreieinhalb Wochen Pause stand Raphael Obermair vom 1. FC Magdeburg (rechts) gegen Braunschweig direkt wieder in der Startaufstellung. Am Sonnabend dürften seine Kräfte beim Gastspiel in seiner Heimatregion einen längeren Einsatz als die zuletzt 58 Minuten ermöglichen.

Magdeburg - Raphael Obermair hat die Entwicklungen rund um die Besucher-Zulassung in dieser Woche besonders genau verfolgt. Und der vielseitig einsetzbare Fußballer hat es am Freitag sicherlich mit etwas Wehmut zur Kenntnis genommen, als das bayerische Kabinett die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigte Rückkehr zu Geisterspielen final beschloss. Denn diese gilt ab sofort und betrifft auch Obermair, der mit dem 1. FC Magdeburg am Sonnabend in der 3. Liga beim TSV 1860 München gastiert (14 Uhr/ MDR, BR, MagentaSport) – und zwar vor leeren Rängen.