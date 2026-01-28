weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Neuer Trend bei Eckbällen FCM-Keeper Dominik Reimann findet es "brutal schwierig"

Der 1. FC Magdeburg bekam gegen Dynamo Dresden zweimal den Ball nicht geklärt und verlor das Derby. Hinter den Gegentoren steckte ein neues Stilmittel, das den Torhütern das Leben schwer macht.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 28.01.2026, 12:44
Zweimal wurden Dominik Reimann (Zweiter v. l.) und der 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden nach ruhenden Bällen erwischt.
Zweimal wurden Dominik Reimann (Zweiter v. l.) und der 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden nach ruhenden Bällen erwischt. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Wer in frühen Kindestagen mit dem Fußballspielen beginnt, vielleicht sogar als Torhüter, bekommt von seinen Trainern ziemlich schnell eine goldene Regel vermittelt: "Der Fünfmeterraum gehört dem Torwart!"