  4. 1. FC Magdeburg bootet Andi Hoti aus: Sportchef Schork klärt über die Hintergründe auf

"Wollen nur Spieler mit Herzblut" Sportchef Schork klärt über das Ende Andi Hotis beim FCM auf

Mit 27 Spielern ist der 1. FC Magdeburg ins Trainingslager nach Side gereist. Nicht mit dabei war Verteidiger Andi Hoti, der seine Zelte bei den Blau-Weißen endgültig abbrechen wird.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 04.01.2026, 13:48
Seine Zeit beim 1. FC Magdeburg neigt sich dem Ende entgegen: Andi Hoti. (Foto: IMAGO/Bild13)

Antalya - Das Trainingslager in der Türkei ist für den 1. FC Magdeburg noch keinen Tag alt, doch die ersten Fakten hat der Verein bereits geschaffen. Für Innenverteidiger Andi Hoti wird das Kapitel in Blau-Weiß in diesem Winter enden.