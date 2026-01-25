weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Analyse: FCM besiegt sich im Elb-Clásico selbst

analyse des spiels  Mutige Dresdener ärgern den FCM – doch der Club besiegt sich im Elb-Clásico selbst 

Das Duell gegen Dynamo Dresden hätte der 1. FC Magdeburg ganz gewiss nicht verlieren müssen. Die Volksstimme ordnet den Verlauf des Derbys ein. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 25.01.2026, 15:48
Der 1. FC Magdeburg hätte so gerne den Derby-Sieg geholt.
Der 1. FC Magdeburg hätte so gerne den Derby-Sieg geholt. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Der Ball kullerte und kullerte, doch er ging gegen den Pfosten. In der 36. Minute hätte der Ostklassiker zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden mit der Chance von Noah Pesch einen anderen Verlauf nehmen können.