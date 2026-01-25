Das Duell gegen Dynamo Dresden hätte der 1. FC Magdeburg ganz gewiss nicht verlieren müssen. Die Volksstimme ordnet den Verlauf des Derbys ein.

Mutige Dresdener ärgern den FCM – doch der Club besiegt sich im Elb-Clásico selbst

Der 1. FC Magdeburg hätte so gerne den Derby-Sieg geholt.

Magdeburg - Der Ball kullerte und kullerte, doch er ging gegen den Pfosten. In der 36. Minute hätte der Ostklassiker zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden mit der Chance von Noah Pesch einen anderen Verlauf nehmen können.