Es ist nicht mehr lang, dann empfängt der 1. FC Magdeburg die SG Dynamo Dresden zum Derby. Welche Infos und Aha-Momente die Pressekonferenz der Hausherren im Vorfeld brachte.

Mit diesen Aussagen lässt FCM-Coach Sander vor dem Derby aufhorchen

Petrik Sander steht vor seinem ersten Derby als Cheftrainer des 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - Am Donnerstagnachmittag erhielt das neue Grün in der Avnet Arena den letzten Feinschliff für das heiß erwartete Derby zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Nitro). Mit Liebe zum Detail pinselten die entsprechenden Herren die notwendigen Linien auf den neuen Rasen, der seit Mittwoch final liegt.