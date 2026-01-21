weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  4. FCM lässt Dynamo zappeln: Andi Hoti ist in Magdeburg unerwünscht, aber gefangen

Der in Ungnade gefallene Andi Hoti möchte den 1. FC Magdeburg verlassen - gerne zu Dynamo Dresden. Pokert Otmar Schork aufgrund des anstehenden Elb-Clásicos?

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 21.01.2026, 11:25
Andi Hoti ist seit diesem Winter nicht mehr Teil des Profitrainings beim 1. FC Magdeburg.
Andi Hoti ist seit diesem Winter nicht mehr Teil des Profitrainings beim 1. FC Magdeburg. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Eigentlich hat der 1. FC Magdeburg keine Verwendung mehr für Andi Hoti. Eigentlich möchte der 22-jährige Innenverteidiger den Club lieber heute als morgen verlassen. Doch faktisch tut sich in dieser Personalie seit Wochen nichts.  