Der in Ungnade gefallene Andi Hoti möchte den 1. FC Magdeburg verlassen - gerne zu Dynamo Dresden. Pokert Otmar Schork aufgrund des anstehenden Elb-Clásicos?

Unerwünscht und doch gefangen: Nach Ceka spürt auch Hoti die Härte des FCM

Andi Hoti ist seit diesem Winter nicht mehr Teil des Profitrainings beim 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - Eigentlich hat der 1. FC Magdeburg keine Verwendung mehr für Andi Hoti. Eigentlich möchte der 22-jährige Innenverteidiger den Club lieber heute als morgen verlassen. Doch faktisch tut sich in dieser Personalie seit Wochen nichts.