Auch in Saarbrücken konnte sich der 1. FC Magdeburg auf seine gute Chancenverwertung verlassen. Doch wartet noch viel Arbeit auf Team und Trainer.

Markus Fiedler darf sich über den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde und seinen zweiten Sieg als Magdeburg-Trainer freuen.

Magdeburg – Dass Fußball ein Ergebnissport ist, ist eine längst bekannte Binsenweisheit. Beim 1. FC Magdeburg ist sie aktueller denn je. Nach dem Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde beim 1. FC Saarbrücken am Freitagabend (3:1) kann der Club auf einen insgesamt gelungenen Saisonstart blicken. Weil eben die Ergebnisse stimmen.