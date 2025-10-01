Das Aufeinandertreffen mit der SV Elversberg ist für den 1. FC Magdeburg aus mehreren Gründen ein Schlüsselspiel. Die Volksstimme hat in dem Zusammenhang mit einem Sportpsychologen gesprochen.

Der FCM steht vor der bisher wichtigsten Partie der Saison

Hoffen auf den ersten Sieg seit August: Sportchef Otmar Schork (v.l.), Trainer Markus Fiedler sowie die Spieler um Rayan Ghrieb und Samuel Loric.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg spielte in dieser Saison schon einige wichtige Partien. Zu nennen ist etwa der Auftakt gegen Braunschweig, wo die die Blau-Weißen aufgrund der Pleite keinen Schwung aufnahmen. Oder das Derby in Dresden, als der FCM erstmalig nach 25 Jahren wieder bei der SGD gewann.