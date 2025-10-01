weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. 1. FC Magdeburg gegen Elversberg: Das bisher wichtigste Spiel in dieser Saison

WEGWEISENDEs duell GEGEN ELVERSBERG  Der FCM steht vor der bisher wichtigsten Partie der Saison

Das Aufeinandertreffen mit der SV Elversberg ist für den 1. FC Magdeburg aus mehreren Gründen ein Schlüsselspiel. Die Volksstimme hat in dem Zusammenhang mit einem Sportpsychologen gesprochen.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 01.10.2025, 15:16
Hoffen auf den ersten Sieg seit August: Sportchef Otmar Schork (v.l.), Trainer Markus Fiedler sowie die Spieler um Rayan Ghrieb und Samuel Loric.
Hoffen auf den ersten Sieg seit August: Sportchef Otmar Schork (v.l.), Trainer Markus Fiedler sowie die Spieler um Rayan Ghrieb und Samuel Loric. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg spielte in dieser Saison schon einige wichtige Partien. Zu nennen ist etwa der Auftakt gegen Braunschweig, wo die die Blau-Weißen aufgrund der Pleite keinen Schwung aufnahmen. Oder das Derby in Dresden, als der FCM erstmalig nach 25 Jahren wieder bei der SGD gewann.