WEGWEISENDEs duell GEGEN ELVERSBERG Der FCM steht vor der bisher wichtigsten Partie der Saison
Das Aufeinandertreffen mit der SV Elversberg ist für den 1. FC Magdeburg aus mehreren Gründen ein Schlüsselspiel. Die Volksstimme hat in dem Zusammenhang mit einem Sportpsychologen gesprochen.
Aktualisiert: 01.10.2025, 15:16
Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg spielte in dieser Saison schon einige wichtige Partien. Zu nennen ist etwa der Auftakt gegen Braunschweig, wo die die Blau-Weißen aufgrund der Pleite keinen Schwung aufnahmen. Oder das Derby in Dresden, als der FCM erstmalig nach 25 Jahren wieder bei der SGD gewann.