Die Partie machte dem Namen Spitzenspiel alle Ehre. Zwei Elfmeter, Rudelbildung und viel Spannung auf dem Betzenberg - am Ende trennen sich Kaiserslautern und der FCM mit 2:2 (0:1).

Sirlord Conteh brachte die Magdeburger in der 32. Minute mit 1:0 in Führung.

Kaiserslautern - Ein Gipfeltreffen, das allerhand zu bieten hatte. Der Spitzenreiter 1. FC Magdeburg entführt am Ende einen Punkt vom Betzenberg. Gegen Kaiserlautern spielt die Titz-Elf 2:2 (0:1).

1. Halbzeit:

Das erste Ausrufezeichen setzt Baris Atik. Bei seinem scharfen Freistoß (12.) ist FCK-Keeper Raab jedoch zur Stelle. In der 21. Minute enteilt Boyd der FCM-Abwehr, doch Bittroff klärt noch vor Reimann. Riesenmöglichkeit für die Magdeburger dann in der 29. Minute: Ito legt im Strafraum quer auf Conteh. Doch Raab wirft sich noch in den Schuss des FCM-Offensivspielers.

Nur zwei Minuten später ist Conteh aber nach sensationeller Vorarbeit des Japaners zur Stelle. Ito legt nach feinem Solo den Ball im Strafraum zurück, Conteh schiebt überlegt ein - 0:1 (31.). Mit diesem nicht unverdienten Ergebnis geht es in die Pause.

2. Halbzeit:

Die Lauterer kommen dann mit mehr Druck aus der Kabine. Hercher trifft in der 50. Minute aus dem Gewühl im FCM-Strafraum den Pfosten. Und kurz danach ist es passiert: Tomiak gleicht für die Gastgeber aus - 1:1 (52.).

Anschließend wird es richtig turbulent. Nach klarem Foul an Conteh gibt es zunächst Elfmeter für den FCM. Atik versenkt souverän - 1:2 (55.). Dann der nächste Pfiff auf der Gegenseite: Elfmeter für den FCK. Bittroff hatte Wunderlich umgerempelt. Doch Ritter scheitert kläglich an Reimann, der den Ball locker festhalten kann (57.).

Doch die roten Teufel stecken nicht auf. Zuck staubt ab, nachdem ein Schuss von Boyd noch geblockt wird - 2:2 (67.). Im Anschluss haben die Gastgeber etwas mehr vom Spiel.

Knifflig wird es aus Sicht des Schiedsrichters noch in der Schlussphase. Kath sieht für ein rüdes Einsteigen die gelbe Karte. Es kommt zur Rudelbildung, weil die Lauterer eine härtere Bestrafung fordern.

Aufstellungen

Kaiserslautern: Raab - Tomiak, Kraus, Ciftci, Ritter, Redondo (63. Kiprit), Boyd, Klingenburg (46. Götze), Zuck, Hercher, Wunderlich

1. FC Magdeburg: Reimann - T. Müller, Krempicki (71. Malachowski), A. Müller, Conteh (72. Ceka), Bell Bell (59. Kath), Atik (82. Brünker), Bittroff, Obermair, Condé, Ito

Tore: 0:1 (32.) Conteh, 1:1 (52.) Tomiak, 1:2 (55., Elfmeter) Atik, 2:2 (67.) Zuck,

Bes. Vorkommnisse: Ritter (FCK) scheitert mit Elfmeter an Reimann (57.)