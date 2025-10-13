Die Entlassung von Markus Fiedler beim 1. FC Magdeburg hat einerseits für Klarheit gesorgt – doch auf der anderen Seite andere Ungewissheiten verursacht. Wir schauen uns die Situation im Detail an.

Auch nach dem Fiedler-Aus gibt es beim FCM viele heikle Themen

Magdeburg – Ein neuer Coach hätte beim 1. FC Magdeburg schon etwas eingearbeitet sein können. Und ein Nachfolger für Markus Fiedler hätte zudem bereits zahlreiche wertvolle Eindrücke sammeln können. Nämlich dann, wenn nach dem 0:4 gegen Elversberg die branchenübliche Trainerentlassung erfolgt wäre.