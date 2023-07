Fans des 1. FC Magdeburg üben nach der Präsentation des neuen Trikots Kritik am Design in den sozialen Medien. Erstmals stellt der Ausstatter Hummel das Fußballtrikot.

Fan-Kritik im Netz: So sieht das neue FCM-Trikot aus

Der 1. FC Magdeburg präsentiert das neue Trikot für die Bundesliga-Saison 2023/2024. Fans üben in den sozialen Medien Kritik.

Magdeburg - "Sind den 50. nicht würdig und der Preis ist eine Frechheit! Hummel, so wird das nix!", heißt es unter anderem unter der Facebook-Seite des 1. FC Magdeburg zum neuen Trikot.

Hintergrund ist die Präsentation des neuen Heimtrikots für die Saison 2023/24 in der 2. Fußballbundesliga. "Ganz in weiß ist das Motto, das Trikot steht im Zeichen unserer Jubiläumssaison 'Magdeburg international – 50 Jahre Europapokal'", heißt es von Vereinsseiten auf der eigenen Webseite.

Baris Atik (links) und Daniel Heber im neuen Heimtrikot. Foto: FCM

Das klassisch weiße Trikot sei ganz traditionell gehalten, mit blauen Akzenten am Kragen und an den Ärmeln. Auf den Schultern sollen die markanten Formen für einen unverwechselbaren Look sorgen.

Im Netz hagelt es neben einigen positiven Eindrücken viele negative Reaktionen unter der Facebook-Seite des FCM. Einige Fans hätten sich einen eindeutigeren Retro-Look im Sinne des 50-jährigen Europapokalerfolgs gewünscht.

Andere sehen das Weiße zu dominant gegenüber dem wenigen Blau. Auch fehlendes Einfallsreichtum wird immer wieder neben dem Preis (die günstigste Trikot-Variante ohne weitere Beflockung kostet fast 80 Euro) bemängelt.