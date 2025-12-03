Wie die Polizei schildert, haben Anhänger des 1. FC Magdeburg für Zerstörungen gesorgt. Und das einen Tag, bevor die Innenministerkonferenz beginnt.

FCM-Anhänger schießen sich mit Randale kurz vor Innenministerkonferenz ein Eigentor

Wie imposant die Fans des 1. FC Magdeburg ihr Team am Dienstag unterstützten, sorgte für Bewunderung. Der Vandalismus sorgt hingegen für Empörung

Magdeburg - Es war der Fanszene des 1. FC Magdeburg ein wichtiges Anliegen, sich am Stimmungsboykott der vergangenen Spieltage zu beteiligen. Die Ultras wollten unbedingt eine klare Botschaft vermitteln: Sicherheitsverschärfungen halten sie für absolut falsch.