Vor zweieinhalb Jahrzehnten geschah in Magdeburg Historischen: Die Blau-Weißen schmissen den großen FC Bayern sensationell und maximal packend aus dem DFB-Pokal.

Als der FCM dem FC Bayern im DFB-Pokal die Lederhosen auszog

Der Moment, nachdem FCM-Akteur Dirk Hannemann (li.) den entscheidenden Elfmeter gegen den FC Bayern und Oliver Kahn verwandelt hatte.

Magdeburg - Am 1. November 2000 – sorgte der 1. FC Magdeburg für die Sensation im laufenden DFB-Pokalwettbewerb, schlug doch der Viertligist von der Elbe den amtierenden Pokalsieger und damals 16-maligen deutschen Meister FC Bayern München.