weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. FCM vor 25 Jahren: Als der Club den Bayern die Lederhosen auszog

Genau vor 25 Jahren Als der FCM dem FC Bayern im DFB-Pokal die Lederhosen auszog

Vor zweieinhalb Jahrzehnten geschah in Magdeburg Historischen: Die Blau-Weißen schmissen den großen FC Bayern sensationell und maximal packend aus dem DFB-Pokal. 

Von Hans-Joachim Malli 01.11.2025, 06:00
Der Moment, nachdem FCM-Akteur Dirk Hannemann (li.) den entscheidenden Elfmeter gegen den FC Bayern und Oliver Kahn verwandelt hatte.
Der Moment, nachdem FCM-Akteur Dirk Hannemann (li.) den entscheidenden Elfmeter gegen den FC Bayern und Oliver Kahn verwandelt hatte. (Foto: Imago Images/Contrast)

Magdeburg - Am 1. November 2000 – sorgte der 1. FC Magdeburg für die Sensation im laufenden DFB-Pokalwettbewerb, schlug doch der Viertligist von der Elbe den amtierenden Pokalsieger und damals 16-maligen deutschen Meister FC Bayern München.