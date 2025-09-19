weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Vor Schalke 04: FCM-Trainer Fiedler freut sich auf "genau den richtigen Gegner"

Vor dem Kracher gegen Schalke  FCM-Trainer Fiedler freut sich auf "genau den richtigen Gegner"

Mit dem FC Schalke 04 empfängt der 1. FC Magdeburg am Samstag den schillerndsten Namen der 2. Liga. FCM-Coach Fiedler will zusammen mit den Fans den Befreiungsschlag erzwingen. 

Aktualisiert: 19.09.2025, 14:08
Kommt für FCM-Trainer Markus Fiedler (links) gegen Schalke 04 die Zeit zum Jubeln?
Kommt für FCM-Trainer Markus Fiedler (links) gegen Schalke 04 die Zeit zum Jubeln? (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Mit den Aufstiegen des 1. FC Köln und des Hamburger SV hat die 2. Liga an Attraktivität eingebüßt. Ein Verein, der aber nach wie vor die Massen im Unterhaus elektrisiert, ist der FC Schalke 04. Am Samstag (13 Uhr/Sky) schlägt der Europapokalsieger von 1997 in der Magdeburger Avnet Arena auf.