Mit dem FC Schalke 04 empfängt der 1. FC Magdeburg am Samstag den schillerndsten Namen der 2. Liga. FCM-Coach Fiedler will zusammen mit den Fans den Befreiungsschlag erzwingen.

FCM-Trainer Fiedler freut sich auf "genau den richtigen Gegner"

Kommt für FCM-Trainer Markus Fiedler (links) gegen Schalke 04 die Zeit zum Jubeln?

Magdeburg - Mit den Aufstiegen des 1. FC Köln und des Hamburger SV hat die 2. Liga an Attraktivität eingebüßt. Ein Verein, der aber nach wie vor die Massen im Unterhaus elektrisiert, ist der FC Schalke 04. Am Samstag (13 Uhr/Sky) schlägt der Europapokalsieger von 1997 in der Magdeburger Avnet Arena auf.