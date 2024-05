Magdeburg/DUR. - Gerüchte gab es vorab viele. Nun ist klar: Der 1. FC Magdeburg hat Robert Leipertz vom SC Paderborn verpflichtet.

Der 31-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison 27 Zweitligapartien (ein Tor, vier Vorlagen). Von 2022 bis zuletzt stand Leipertz bei den Ostwestfalen unter Vertrag und hat in dieser Zeit 57 Zweitligapartien (zwölf Tore, sieben Vorlagen) bestritten. Insgesamt kommt er bisher auf 246 Spiele (52 Tore, 34 Vorlagen) in der 2. Bundesliga.

"Mit Robert bekommen wir einen erfahrenen Zweitliga-Spieler, der uns mit seiner Dynamik und seiner Torgefahr weiterbringen wird", so Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg.