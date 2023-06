In dem Vereinsheim einer Magdeburger Gartensparte sollte eine Autogrammstunde von Felix Schiller (Ex-FCM-Spieler) und Heiko Horner (Zeugwart) stattfinden. Die Kneipe wird von zwei mutmaßlichen Neo-Nazis betrieben.

Der 1. FC Magdeburg stellt in einem Statement klar, dass sich der Verein grundsätzlich von rechtem Gedankengut distanziert.

Magdeburg - "Heiko Horner und Felix Schiller werden nicht an der genannten Veranstaltung teilnehmen. Der 1. FC Magdeburg distanziert sich entschieden von jeglichem rechten Gedankengut. Der FCM steht für Toleranz, Vielfalt und Offenheit", heißt es in klaren Worten von Seiten des 1. FC Magdeburgs. Was war passiert?

Im Netz machte eine Veranstaltung die Runde, bei der sowohl Horner als auch Schiller zu einer "Legenden-Autogrammstunde" eingeladen waren. Pikant dabei: Stattfinden sollte das Event im Vereinsheim einer Gartensparte in Magdeburg-Sudenburg, welches von zwei mutmaßlichen Neo-Nazis betrieben wird.

Kleingartenverein distanziert sich von Pächtern

Heiko Horner und Felix Schiller werden nicht an der genannten Veranstaltung teilnehmen. Der 1. FC Magdeburg distanziert sich entschieden von jeglichem rechten Gedankengut. Der FCM steht für Toleranz, Vielfalt und Offenheit. #EINMALIMMER 💙🤍 — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) June 22, 2023

Wie kam es dazu? "Wir haben die beiden Pächter des Vereinsheims nach einer Anzeige auf dem Portal Kleinanzeigen im November 2022 kennengelernt. Da wussten wir noch nichts von der Gesinnung", heißt es von Seiten eines Vereinsvertreters der betroffenen Kleingartensparte auf Nachfrage. Mittlerweile sei dem Vorstand klar, dass es so nicht mehr weitergehen könne. "Es wurden falsche Versprechungen gemacht", heißt es von Vereinsseite aus. Die Partys nähmen überhand, einschlägige Personengruppen, augenscheinlich der rechten Szene zuzuordnen, weilten immer öfter in dem Lokal, so der Vorwurf.

Fotos, die im Internet zu finden sind und augenscheinlich in dem Vereinsheim des Kleingartenvereins aufgenommen wurden, bestätigen die Aussage.

"Wir möchten endlich einen Riegel vorschieben. Wir vom Gartenverein distanzieren uns klar von derartigem Gedankengut. In der nächsten Woche gibt es ein Gespräch, wir möchten die Pächter raushaben", so ein Vereinsvertreter am Ende.

Pächter posiert mit Hitler-Bart

Initialzündung war der Facebook-Post auf der Seite eines der Pächters. Dies hatte auf Twitter der Account "RechercheMD" thematisiert. Der Pächter posiert auf seinem Facebook-Profil augenscheinlich mit einem Hitler-Bart, ist nach Recherchen einschlägig vorbestraft und im Spektrum der Neo-Nazi-Aufmärsche der vergangen Jahre in Magdeburg sowie der Magida-Demonstrationen zu finden.

Die Magdeburger Polizei kommentiert die Vorbestrafungen und mögliche aktuelle Anzeigen im Rahmen der Vereinslokal-Pacht auf Nachfrage nicht, will diese weder bestätigen noch dementieren.

Für den FCM ist hingegen klar: "Wir haben uns klar positioniert und von einer solchen Veranstaltung eindeutig distanziert. Diese Distanzierung leben der gesamte Verein und auch Heiko Horner sowie Felix Schiller zu 100 Prozent", so FCM-Sprecher Manuel Holscher.