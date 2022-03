1. FC Magdeburg: FCM mit torlosem Remis gegen SV Meppen

Nach der Niederlage gegen Türkgücü München wollte der 1. Magdeburg wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Doch trotz guter Chancen musste sich der FCM am Ende mit einem Remis zufriedengeben.

Der 1. FC Magdeburg, hier Luca Schuler in der Mitte, suchte lange nach der Lücke in der Abwehr des SV Meppen.

Magdeburg – In einem umkämpften Spiel gegen personell gebeutelte Gäste aus Meppen hatte der 1. FC Magdeburg zu Beginn große Mühe, sich Torchancen herauszuspielen.

Zwar nahm der FCM von Beginn an das Zepter vor heimischer Kulisse in die Hand und spielte dominant und druckvoll nach vorne. Doch es dauerte lange, bis sich die Heimmannschaft die ersten richtig guten Chancen herausgearbeitete hatte.

1. FC Magdeburg: Schuler hat Führung zweimal auf dem Fuß

In der 22. Minute hatte Luca Schuler nach einer Hereingabe von Raphael Obermair von rechts die erste richtig gute Chance auf die Führung für den FCM. Der Stürmer warf sich Fußvoraus in die Flanke von Obermair, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei.

In der 26. Minute wusste sich Leon Bell Bell bei einem Angriff der Gäste über die rechte Seite nur noch mit einem Foul zu helfen und sah dafür die gelbe Karte. Da es seine fünfte in der laufenden Saison war, ist er damit für das Auswärtsspiel am 32. Spieltag gegen Viktoria Berlin am 4. April gesperrt.

In der 37. Minute hatte erneut Luca Schuler eine großartige Chance zur Führung für den FCM. Nach einem tiefen Pass von Baris Atik tauchte Schuler alleine vor dem Meppener Tor auf, setzte den Ball dann aber über das Tor. Somit ging es trotz zwei sehr guten Chancen für den FCM torlos in die Pause.

1. FC Magdeburg: Brünker vergibt Großchance

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten sich die Meppener gewillt, mehr nach vorne zu spielen. Zweimal wäre die Offensive beinahe alleine vor Dominik Reimann gewesen, doch beim ersten Mal zeigte der Linienrichter Abseits an und beim zweiten Mal pfiff der Schiedsrichter den Angriff wegen eines Stürmerfouls der Meppener ab.

In der 65. Minute wechselte FCM-Trainer Christian Titz (50) Kai Brünker für Leo Bell Bell ein und setzte damit ein klares Zeichen an seine Mannschaft, dass er noch mehr Offensivbemühungen sehen wollte.

Nur fünf Minuten nach der Einwechslung hatte Brünker dann auch eine hochkarätige Chance zur Führung. Nach einer flachen Hereingabe von Atik hält er seinen Fuß hin, doch Meppens Torwart Matthis Harsman bekam gerade noch seine Hände an den Ball, bevor dieser hinter die Torlinie gekullert wäre.

1. FC Magdeburg: Torloses Remis trotz guter Chancen

Am Ende klappte es nicht mit dem erhofften Erfolg nach den letzten sieglosen Spielen für den FCM. Trotz guter Chancen und stetigem Druck auf das Meppener Tor fiel das erlösende Tor zum Sieg nicht.

So mussten sich die Männer von Trainer Titz mit einem torlosen Unentschieden gegen den FC Meppen zufrieden geben.