Der 1. FC Magdeburg will vor allem die Tiefen der vergangenen Saison hinter sich lassen. Blau-Weiß sucht nach Verstärkungen - und will Teixeira halten.

Magdeburg - Otmar Schork redete in seinem Fazit zur abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga nicht um den heißen Brei herum. Für den Sportgeschäftsführer des 1. FC Magdeburg stand „über allem, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben und in die dritte Saison in der 2. Liga gehen“ – trotz „vieler Highlights mit begeisternden Ergebnissen, aber auch Tiefen“, wie der 66-Jährige verdeutlichte. All das „ist so ein Spiegelbild der gesamten Saison“.