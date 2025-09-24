Schalke-Coach Miron Muslic hob den 1. FC Magdeburg am Wochenende auf eine Stufe mit Hannover 96. Wie gut der Fußball unter Markus Fiedler wirklich ist, hat die Volksstimme zusammen mit "Virtualfootball" analysiert.

So gut ist der Fiedler-Fußball des FCM wirklich

Magdeburg - Viele schöne Momente hat FCM-Trainer Markus Fiedler beim jüngsten 0:2 gegen Schalke 04 nicht durchleben dürfen. Einer aber ereignete sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel als Gäste-Trainer Miron Muslic ein Loblied auf den Fußball des 1. FC Magdeburg anstimmte.