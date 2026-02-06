fürth nächste freitagspartie FCM und die vielen Abendspiele: Was der Club sagt und wie es diese Saison insgesamt ist

In Braunschweig war es eine Flutlicht-Partie, gegen Dresden sowie Hannover ebenso, und an diesem Freitag geht es für den 1. FC Magdeburg wieder nach Anbruch der Dunkelheit um Zweitliga-Punkte. Die Volksstimme wirft einen Blick auf diese Thematik.