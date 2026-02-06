weather nebel
Magdeburg, Deutschland
In Braunschweig war es eine Flutlicht-Partie, gegen Dresden sowie Hannover ebenso, und an diesem Freitag geht es für den 1. FC Magdeburg wieder nach Anbruch der Dunkelheit um Zweitliga-Punkte. Die Volksstimme wirft einen Blick auf diese Thematik.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 06.02.2026, 08:48
Auch bei der Partie des 1. FC Magdeburg in Fürth werden die Schweinwerfer an diesem Freitag angeschaltet.
Auch bei der Partie des 1. FC Magdeburg in Fürth werden die Schweinwerfer an diesem Freitag angeschaltet. (Foto: Imago Images/Beautiful Sports)

Magdeburg - Es fällt in diesen Wochen auf, und die jüngst bekanntgegebene Terminierung der Zweitliga-Spieltage 25 bis 27 bestätigt den Eindruck: Der 1. FC Magdeburg spielt derzeit sehr häufig abends. Außergewöhnlich oft.