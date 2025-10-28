weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. FCM will im DFB-Pokal nicht zum „Deppen“ werden

Interimstrainer Petrik Sander macht deutlich: Viertligist FV Illertissen soll für den 1. FC Magdeburg auf keinen Fall zur Stolperfalle werden. Verzichten muss der Club auf Jean Hugonet, aber zumindest nicht monatelang.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 28.10.2025, 17:15
Für Alexander Nollenberger (am Ball) wird das Spiel des 1. FC Magdeburg in Illertissen quasi ein Heimspiel.
Magdeburg - FCM-Pokalgegner FV Illertissen wurde 2013 auf kuriose Weise bekannt. Es ging ein Video viral, das Fan Stefan Dömsödi in Aktion zeigt. Beim leidenschaftlichen Support inklusive Trommel auswärts bei Fürth II – als fast einziger Anhänger im Block. Den Gesang „Illertissen spielt international“ haben viele Fußballliebhaber noch gut im Gedächtnis.