Historie eines Ost-Klassikers Als es im "Elb-Clásico" zwischen FCM und Dynamo noch um Titel ging

Am Samstag kämpfen der 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden um wichtige Punkte im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Knapp 50 Jahre zuvor ging es zwischen beiden Vereinen noch um viel mehr.