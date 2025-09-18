Daheim gegen den FC Schalke 04 möchte der 1. FC Magdeburg den ersten Schritt aus der Krise gehen. Trainer Markus Fiedler wird es allerdings wieder einmal nicht leicht gemacht.

Kurz war die Freude: FCM-Verteidiger Daniel Heber fällt schon wieder aus.

Magdeburg - An und für sich wünscht sich Markus Fiedler ja wirklich nicht viel. Ein bisschen mehr Spielglück, ein bisschen weniger individuelle Fehler und vor allem deutlich mehr personelle Konstanz und schon wäre der Trainer des 1. FC Magdeburg glücklich.