1. FC Magdeburg gewinnt hitziges Heimspiel gegen SV Wehen Wiesbaden

Der 1. FC Magdeburg hat den nächsten Sieg in der 3. Liga eingefahren. In einem umkämpften Spiel siegten die Blau-Weißen gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1.

Jason Ceka verwandelt in der 38. Minute den Elfemter zum 1:1 für den 1. FC Magdeburg im Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Magdeburg – Der 1. FC Magdeburg ist weiterhin das Maß aller Dinge in der 3. Liga. Am 25. Spieltag besiegte der FCM den SV Wehen Wiesbaden zuhause mit 3:1. Dabei bekamen die Männer des FCM früh in der Partie eine kalte Dusche.

In der 14. Minute erzielte Wiesbadens Stürmer Gustaf Nilsson das Führungstor zum 1:0 für die Gäste aus Wiesbaden. In der 34. Minute reagierte FCM-Trainer Christian Titz (50) auf den bis dato dürftigen Auftritt seiner Mannschaft und wechselte gleich zweimal. Sebastian Jakubiak kam für Tobias Knost und Adrian Malachowski für Connor Krempicki.

Kurze Zeit später hatten dann auch die Blau-Weißen zum ersten Mal Grund zum Jubeln. In der 38. Minute grätschte Wiesbadens Verteidiger Sebastian Mrowca im Strafraum Tatsuya Ito um. Schiedsrichter Arne Aarnink zeigte sofort auf den Punkt. Jason Ceka trat an und verwandelte den Elfer souverän zum 1:1-Ausgleich. Mit dem Unentschieden ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann mit viel Kampf und abwartenden Gäste aus Wiesbaden. Der FCM hatte zwar oft den Ball, doch fehlte es lange Zeit an echter Torgefahr. In der 66. Minute wechselte Trainer Titz das dritte Mal und brachte Florian Kath für Leon Bell Bell.

Wie in der ersten Hälfte fiel auch das zweite Tor für den FCM kurz nach dem Spielerwechsel. In der 67. Minute köpfte Amara Condé einen Freistoß von Baris Atik ins Tor zum 2:1 für den FCM.

In der 79. Minute sah Wiesbadens Emanuel Taffertshofer die gelb-rote Karte. Nur vier Minuten nach dem Platzverweis trug sich Baris Atik in der 83. Minute auch als Torschütze in die Trefferliste ein und erzielte das das dritte Tor für den FCM zum 3:1.

Durch den Sieg vergrößerte der FCM sein Punktekonto auf 57 Punkte. Da der Zweitplatzierte 1. FC Kaiserslautern sein Auswärtsspiel gegen den FSV Zwickau ebenfalls gewann, bleibt es bei zwölf Punkten Vorsprung für den 1. FC Magdeburg auf den ersten Verfolger. Die Wiesbadener dagegen bleiben nach der Niederlage auf dem zehnten Tabellenplatz stehen.