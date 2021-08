1. FC Magdeburg greift gegen St. Pauli nach der Pokal-Überraschung

Magdeburg (vs) - „Wer Pokal sagt, meint den FCM“, heißt es ob der großen Historie in Cup-Wettbewerben so schön in Fan-Kreisen des 1. FC Magdeburg. Diese These möchte der Drittligist am Sonnabend ein weiteres Mal unter Beweis stellen, wenn Zweitligist FC. St. Pauli um 18:30 Uhr zur ersten Hauptrunde im DFB-Pokal in der MDCC-Arena gastiert.

Auf dem Papier ist die Mannschaft von Christian Titz zwar der Underdog, doch hat gerade die spielerische Leistung zum Drittliga-Auftakt gezeigt, dass mit dem FCM zu rechnen ist. Darum traten die „Kiezkicker“ die Reise elbaufwärts mit viel Respekt an und warnten vor den Blau-Weißen. Ob diese für eine Überraschung sorgen oder der FC St. Pauli seiner natürlichen Favoritenrolle gerecht wird, könnt ihr im Volksstimme-Liveticker verfolgen.