Umjubelter Ausgleich in Unterzahl in der Nachspielzeit. Entscheidendes Gegentor noch später in der Nachspielzeit. Nach dem verrückten 4:5 gegen Greuther Fürth war der 1. FC Magdeburg vor allem eines: enttäuscht!

Magdeburg - Was war im Vorfeld des Heimspiels gegen die SpVgg Greuther Fürth nicht alles befürchtet worden. Es war Spiel Nummer eins für den 1. FC Magdeburg nach dem Abgang von Torjäger Martijn Kaars. Im Angriff wurde daher nicht ganz unbegründet die große Flaute erwartet.