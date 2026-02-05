schlüsselpartie in fürth FCM steht beim bisher wichtigsten Saisonspiel unter Druck
Sowohl der 1. FC Magdeburg als auch Greuther Fürth müssen am Freitag unbedingt punkten. Bei beiden Teams könnten Last-Minute-Neuzugänge mitwirken.
Aktualisiert: 05.02.2026, 10:05
Magdeburg - Vor gerade einmal zwei Wochen trat der 1. FC Magdeburg zum bis dato „wichtigsten Spiel der Saison“ an – als solches jedenfalls bezeichnete Mittelfeldspieler Dariusz Stalmach jüngst das für die Fans so relevante Derby gegen Dresden.