  4. 1. FC Magdeburg gegen Greuther Fürth: Schlüsselspiel im Abstiegskampf

schlüsselpartie in fürth  FCM steht beim bisher wichtigsten Saisonspiel  unter Druck

Sowohl der 1. FC Magdeburg als auch Greuther Fürth müssen am Freitag unbedingt punkten. Bei beiden Teams könnten Last-Minute-Neuzugänge mitwirken. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 05.02.2026, 10:05
Petrik Sander und Co. vom 1. FC Magdeburg nehmen drei Auswärtspunkte in den Blick. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Vor gerade einmal zwei Wochen trat der 1. FC Magdeburg zum bis dato „wichtigsten Spiel der Saison“ an – als solches jedenfalls bezeichnete Mittelfeldspieler Dariusz Stalmach jüngst das für die Fans so relevante Derby gegen Dresden.