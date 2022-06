1. FC Magdeburg: Gute Derby-Bilanz mit einigen Makeln

Am 29. Spieltag kommt es zum Derby. Der 1. FC Magdeburg empfängt den Halleschen FC. Aktuell ist der FCM klarer Favorit, doch in der Vergangenheit gab es für die Blau-Weißen nicht viel zu holen gegen den Rivalen aus dem Süden.

Magdeburg – Es ist wieder so weit. Am kommenden Sonnabend kommt es am 29. Spieltag der 3. Liga zum zweiten Mal in dieser Saison zum Sachsen-Anhalt Derby zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC.