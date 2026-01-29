Ein Duell zwischen zwei Teams mit fast identischen Spielweisen hat absolut Seltenheitswert. Genau das passiert am Freitagabend, wenn der 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 antritt. Im Fokus steht vorab zudem die Sicherheitslage.

Magdeburg - Die Erinnerungen an die Gewalt beim Derby sind frisch, die Ermittlungen wohl lange noch nicht abgeschlossen und die Gemüter weiter erhitzt, da folgt mit Hannover 96 schon das nächste brisante Zweitliga-Heimspiel des 1. FC Magdeburg. Heikel macht es eine spezielle Kombination: Einerseits ist da die Rivalität zwischen dem Gästeteam und Eintracht Braunschweig, auf der anderen Seite die wertschätzende Verbindung des FCM mit den Blau-Gelben. Tatsächlich krachte es bei Magdeburg gegen Hannover auch schon mal.