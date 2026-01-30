weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Analyse der hannover-partie  Eine FCM-Niederlage der unnötigen Gegentore

Bitter unterliegt der 1. FC Magdeburg den Hannoveranern um Trainer Christian Titz. Schon wieder sorgen Feuerwerkskörper der Gästefans für eine lange Unterbrechung.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 31.01.2026, 00:04
Der 1. FC Magdeburg kassierte gegen Hannover 96 zwei vermeidbare Gegentreffer. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Es war ein problematischer Begleiter in der Ära von Christian Titz beim 1. FC Magdeburg, wie die blau-weißen Akteure unnötig häufig einfache Gegentore kassierten. Am Freitagabend hat sich diese Schwäche bei der 1:2-Niederlage der Gastgeber mal wieder gezeigt – sowohl bei ihnen als auch beim jetzigen Titz-Verein Hannover 96.