Bitter unterliegt der 1. FC Magdeburg den Hannoveranern um Trainer Christian Titz. Schon wieder sorgen Feuerwerkskörper der Gästefans für eine lange Unterbrechung.

Magdeburg - Es war ein problematischer Begleiter in der Ära von Christian Titz beim 1. FC Magdeburg, wie die blau-weißen Akteure unnötig häufig einfache Gegentore kassierten. Am Freitagabend hat sich diese Schwäche bei der 1:2-Niederlage der Gastgeber mal wieder gezeigt – sowohl bei ihnen als auch beim jetzigen Titz-Verein Hannover 96.