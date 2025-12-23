weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. FCM: Die absolut denkwürdige Hinserie des Clubs in der Analyse

EIN reines Auf und Ab Absolut denkwürdige Monate: Die Hinserie des FCM in der Analyse

Trainereffekt, viele Tiefschläge, Momente des Jubelns, Leiden vor dem gegnerischen Tor und ein phänomenaler Schluss-Spurt: Hinter dem 1. FC Magdeburg liegt eine krasses Halbjahr.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 23.12.2025, 12:50
Verzweifelten, verspürten Erleichterung, haderten, feierten und sind optimistisch: Baris Atik (l.) und Dominik Reimann.
Verzweifelten, verspürten Erleichterung, haderten, feierten und sind optimistisch: Baris Atik (l.) und Dominik Reimann. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Nach der turbulenten Hinrunde genießen die Spieler des 1. FC Magdeburg die Festtags-Entspannung im Kreise der Liebsten. „Man hat die Weihnachtszeit mit der Familie gerne“, frohlockte Kapitän Dominik Reimann, während Offensivstar Baris Atik befand: „Es tut gut, durchzuschnaufen. Es waren sehr harte Monate.“