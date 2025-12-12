LIVE:
feierlicher Rahmen gegen Holstein Kiel Fanmarsch, Sondertrikot, Choreo: Verlässt der FCM zum Jubiläum den Abstiegsplatz?
Im Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel feiert der FCM seinen 60. Geburtstag. Ein Anlass wie gemalt, um nach elf Spieltagen die Abstiegsplätze der 2. Bundesliga zu verlassen.
12.12.2025, 16:17
Magdeburg - Fanmarsch, Sondertrikot, Gewinnspiele, eine Choreografie, die das komplette Stadion ausfüllt: Der 1. FC Magdeburg lässt es in seinem letzten Heimspiel des Jahres, am Samstag ab 13 Uhr (Sky) gegen Holstein Kiel, noch einmal richtig krachen.