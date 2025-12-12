weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. 1. FC Magdeburg - Holstein Kiel: Gelingt zum Jubiläum der Sprung aus der Abstiegszone?

LIVE:
Schwimm-Stars in Magdeburg: 20. Pokal der Landeshauptstadt im Livestream
Schwimm-Stars in Magdeburg: 20. Pokal der Landeshauptstadt im Livestream

feierlicher Rahmen gegen Holstein Kiel Fanmarsch, Sondertrikot, Choreo: Verlässt der FCM zum Jubiläum den Abstiegsplatz?

Im Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel feiert der FCM seinen 60. Geburtstag. Ein Anlass wie gemalt, um nach elf Spieltagen die Abstiegsplätze der 2. Bundesliga zu verlassen.

Von Tobias Buschendorf 12.12.2025, 16:17
Lubambo Musonda (links) verlässt den 1. FC Magdeburg in der kommenden Woche für den Afrika-Cup.
Lubambo Musonda (links) verlässt den 1. FC Magdeburg in der kommenden Woche für den Afrika-Cup. (Foto: Michael Täger)

Magdeburg - Fanmarsch, Sondertrikot, Gewinnspiele, eine Choreografie, die das komplette Stadion ausfüllt: Der 1. FC Magdeburg lässt es in seinem letzten Heimspiel des Jahres, am Samstag ab 13 Uhr (Sky) gegen Holstein Kiel, noch einmal richtig krachen.