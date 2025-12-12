Im Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel feiert der FCM seinen 60. Geburtstag. Ein Anlass wie gemalt, um nach elf Spieltagen die Abstiegsplätze der 2. Bundesliga zu verlassen.

Fanmarsch, Sondertrikot, Choreo: Verlässt der FCM zum Jubiläum den Abstiegsplatz?

Lubambo Musonda (links) verlässt den 1. FC Magdeburg in der kommenden Woche für den Afrika-Cup.

Magdeburg - Fanmarsch, Sondertrikot, Gewinnspiele, eine Choreografie, die das komplette Stadion ausfüllt: Der 1. FC Magdeburg lässt es in seinem letzten Heimspiel des Jahres, am Samstag ab 13 Uhr (Sky) gegen Holstein Kiel, noch einmal richtig krachen.