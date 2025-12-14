Zwei strittige Elfmeter gegen den FCM Schiedsrichter Benen nach 3:3 gegen Holstein Kiel im Zentrum der Kritik

Zu seinem 60. Geburtstag hätte der 1. FC Magdeburg gerne einen Heimsieg gegen Holstein Kiel gefeiert. Dass daraus nichts wurde, lag auch an einer umstrittenen Schiedsrichter-Leistung, die FCM-Coach Sander gar nicht erst kommentieren wollte.