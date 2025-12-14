Zwei strittige Elfmeter gegen den FCM Schiedsrichter Benen nach 3:3 gegen Holstein Kiel im Zentrum der Kritik
Zu seinem 60. Geburtstag hätte der 1. FC Magdeburg gerne einen Heimsieg gegen Holstein Kiel gefeiert. Dass daraus nichts wurde, lag auch an einer umstrittenen Schiedsrichter-Leistung, die FCM-Coach Sander gar nicht erst kommentieren wollte.
14.12.2025, 16:10
Magdeburg - Obwohl am Samstagnachmittag die Sonne über der Magdeburger Avnet Arena schien und kaum ein Wölkchen den Himmel trübte, waren Regenschirme nach dem Abpfiff des wilden 3:3 (2:1)-Unentschiedens zwischen dem FCM und Holstein Kiel ein gefragtes Utensil.