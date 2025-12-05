Mögliche Wut oder Zweifel der Mitglieder aufgrund der sportlichen Lage? Davon war auf der Versammlung des 1. FC Magdeburg fast gar nicht zu sehen. Die Volksstimme verschafft im Nachgang einen Überblick.

Zur Mitgliedsversammlung des 1. FC Magdeburg erschienen rund 100 Personen mehr als im Vorjahr.

Magdeburg - Der große Knall ist auf der Jahreshauptversammlung des 1. FC Magdeburg ausgeblieben. Dabei wäre es wegen der Abstiegsfahr in Liga zwei durchaus denkbar gewesen, dass Mitglieder ihren Unmut kundtun. Tatsächlich aber verlief der Donnerstagabend in der Messehalle bemerkenswert ruhig. Ein Mitglied meinte danach gar: Es sei wohl die entspannteste Stimmung seit Jahren gewesen bei dieser Veranstaltung. Da rund 70 Prozent der Mitglieder entsprechend stimmten, war die Presse auch diesmal nicht dabei. Die Volksstimme unterhielt sich danach mit Mitgliedern – und fasst nun Hauptthemen zusammen.