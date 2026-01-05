Jean Hugonet hat seine Knieverletzung auskuriert und präsentiert sich im Trainingslager des 1. FC Magdeburg voller Tatendrang. Energie tankte der Franzose in den vergangenen Wochen in seiner Heimat.

Es kracht wieder in den Zweikämpfen: So meldet sich Jean Hugonet beim FCM zurück

Side - Jean Hugonet liebt die Sonne. Und er liebt es, mit seiner Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Im FCM-Trainingslager in Side kommt der Franzose dieser Tage in den Genuss von beidem.