Comeback nach Knieverletzung Es kracht wieder in den Zweikämpfen: So meldet sich Jean Hugonet beim FCM zurück

Jean Hugonet hat seine Knieverletzung auskuriert und präsentiert sich im Trainingslager des 1. FC Magdeburg voller Tatendrang. Energie tankte der Franzose in den vergangenen Wochen in seiner Heimat.

Von Tobias Buschendorf 05.01.2026, 15:25
French Connection des 1. FC Magdeburg: Silas Gnaka (hinten v. l.), Jean Hugonet, Kandet Diawara, Rayan Ghrieb (vorne). (Foto: Eroll Popova)

Side - Jean Hugonet liebt die Sonne. Und er liebt es, mit seiner Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Im FCM-Trainingslager in Side kommt der Franzose dieser Tage in den Genuss von beidem.