Von einem neuen Coach profitieren für gewöhnlich beileibe nicht alle Akteure. Beim 1. FC Magdeburg gibt es da derzeit einige Beispiele.

Das sind die Verlierer unter dem FCM-Trainerduo

Ado Onaiwu kann mit seiner Situation beim 1. FC Magdeburg überhaupt nicht zufrieden sein.

Magdeburg - Manche Akteure des 1. FC Magdeburg fühlen sich im Zuge des Trainerwechsels wie Verlierer. Vor allem für sie könnte der Test gegen den 1. FC Schweinfurt am Donnerstag (13.30 Uhr) eine Chance darstellen. Wie sagte Coach Petrik Sander jüngst: „Jeder Spieler hat die Möglichkeit, durch gute Leistungen auf sich aufmerksam zu machen.“ Der erfahrene Trainer gab jedoch zu verstehen: „Wir müssen es verspüren, dass da jemand drängelt.“