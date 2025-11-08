Für den 1. FC Magdeburg ging beim VfL Bochum alles schief: Spiel verloren, zwei Verteidiger verloren, Atik gesperrt. Gegen den SC Paderborn hat Volksstimme-Kolumnist Axel Tyll daher nicht das beste Gefühl.

Magdeburg - "Da fällt nach dem Kellerduell in Bochum zum einen fast die komplette Dreierkette aus. Zum anderen gastiert das Topteam Paderborn am Sonntag bei uns, gegen das wir in der 2. Liga noch nie gewinnen konnten. Jetzt kommt es dicke für den Club!