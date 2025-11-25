Kein Ausweg aus der Krise Auch im Titz-System erfolglos: Schork hat beim FCM jetzt zwei Möglichkeiten
Mit der Rückkehr in die gewohnten Abläufe wähnte sich der 1. FC Magdeburg vor ein paar Wochen auf dem richtigen Weg. Ein Irrtum - aber wie kommt der FCM nun raus aus der Krise?
25.11.2025, 14:59
Magdeburg - Faktisch gehört Christian Titz seit ziemlich genau fünf Monaten der ruhmreichen Vergangenheit des 1. FC Magdeburg an. Viereinhalb Jahre prägte der Fußballlehrer mit seiner ziemlich einzigartigen Spielidee den Verein, baute eine Mannschaft auf, die in ihrem System wie ein Uhrwerk funktionierte.