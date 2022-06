1. FC Magdeburg: Landespokal soll das Spielglück zurückbringen

Tobias Müller (am Ball) weiß, was dem 1. FC Magdeburg derzeit fehlt. Die Leichtigkeit und das Selbstverständnis vor dem Tor sollen im Landespokal gegen den BSV Halle-Ammendorf zurückkommen.

Magdeburg - In puncto tiefstehende Verteidigung hat der SV Meppen gegen den FCM neue Maßstäbe gesetzt. „Gefühlt waren zwei Mann mehr im Sechzehner, um das Tor zu verteidigen“, meinte FCM-Kapitän Tobias Müller nach dem Drittliga-Spiel am Sonnabend und fügte kopfschüttelnd an: „Das habe ich so in der Form und Häufigkeit noch nicht erlebt, dass die Gegner sich ständig so tief reinstellen und eigentlich nichts vom Spiel haben wollen.“