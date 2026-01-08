Hinter Laurin Ulrich liegt eine persönlich ereignisreiche Hinrunde. Mit der Volksstimme sprach der 20-Jährige in Side über seine Situation und die Trainerentlassung.

Lauri Ulrich sprach im Türkei-Trainingslager über den Trainerwechsel, seine Hinrunde und die anstehende Rückrunde in der 2. Bundesliga.

Side/Magdeburg - Für Laurin Ulrich ist es das erste Wintertrainingslager mit dem 1. FC Magdeburg. In Side bereitet sich der Leihspieler des VfB Stuttgart aktuell und noch bis Samstag mit seinen Teamkollegen auf den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga vor.

Er habe nach den jüngsten Erfolgen und dem Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz "Bock auf die Rückrunde", versicherte der 20-Jährige im Video-Interview mit der Volksstimme. Ulrich gehörte in der sehr durchwachsenen Hinrunde zu den Gewinnern und war auf Anhieb Stammspieler.

Laurin Ulrich im Video-Interview

Am Mikrofon von Robert Rist sprach Ulrich über seinen Start beim FCM und den frühen Trainerwechsel im Oktober 2025. Markus Fiedler holte den Spieler nach Magdeburg, wurde dann aber entlassen. "Der Kontakt besteht immer noch und ich denke, das wird auch so bleiben", sagte Ulrich über seinen langjährigen Förderer.

"Ein paar Tore mehr waren natürlich drin", sagte Ulrich über seine Hinrunde, das soll in den anstehenden Partien besser werden: "Ich hoffe, ab Braunschweig wird das funktionieren." Am 16. Januar startet für den FCM die Rückrunde auswärts bei der Eintracht.