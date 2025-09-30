Nach 100 Tagen im Amt wird nicht nur in der Politik gerne ein erstes Zwischenfazit gezogen. Bei FCM-Trainer Markus Fiedler fällt die Bilanz zu diesem Zeitpunkt alles andere als rosig aus.

FCM-Coach Fiedler schon am Ende, ehe er wirklich starten kann?

Markus Fiedler hat sich seine ersten 100 Tage beim FCM anders vorgestellt.

Magdeburg - Markus Fiedler hat den ersten kleinen Meilenstein beim 1. FC Magdeburg erreicht. Exakt 100 Tage ist der Nachfolger von Erfolgstrainer Christian Titz inzwischen an der Elbe im Amt. Wie viele Tage noch hinzukommen, wird nach einem Saisonstart zum Vergessen womöglich das kommende Heimspiel gegen die SV Elversberg (Sonntag, 13.30 Uhr, Sky) entscheiden.