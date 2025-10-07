weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Fiedler bleibt FCM-Boss Schork widersetzt sich den Regeln des Geschäfts

Mit seinem Bekenntnis zu Trainer Markus Fiedler hat Sportchef Otmar Schork die Fußballwelt überrascht. Die Unruhe um seinen 1. FC Magdeburg wird damit aber nicht kleiner.

Von Tobias Buschendorf 07.10.2025, 16:46
FCM-Sportchef Otmar Schork setzt weiterhin auf Trainer Markus Fiedler.
FCM-Sportchef Otmar Schork setzt weiterhin auf Trainer Markus Fiedler. (Foto: Tobias Buschendorf)

Magdeburg - Am Ende eines wieder einmal denkwürdigen Tages beim 1. FC Magdeburg war alles bereitet für einen harmonischen Abschluss. Am Mittag hatte Sportchef Otmar Schork seinem massiv angezählten Trainer Markus Fiedler überraschend das Vertrauen für die kommenden Spiele ausgesprochen.