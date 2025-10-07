Mit seinem Bekenntnis zu Trainer Markus Fiedler hat Sportchef Otmar Schork die Fußballwelt überrascht. Die Unruhe um seinen 1. FC Magdeburg wird damit aber nicht kleiner.

FCM-Boss Schork widersetzt sich den Regeln des Geschäfts

FCM-Sportchef Otmar Schork setzt weiterhin auf Trainer Markus Fiedler.

Magdeburg - Am Ende eines wieder einmal denkwürdigen Tages beim 1. FC Magdeburg war alles bereitet für einen harmonischen Abschluss. Am Mittag hatte Sportchef Otmar Schork seinem massiv angezählten Trainer Markus Fiedler überraschend das Vertrauen für die kommenden Spiele ausgesprochen.