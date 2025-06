Nach dem Ende der Trainer-Verhandlungen rückt beim 1. FC Magdeburg die Gestaltung des Aufgebots in den Fokus. Wie sieht der Kader der neuen Saison aus?

Magdeburg - Für den Laktattest mussten die Profis des 1. FC Magdeburg am Mittwoch ein paar Meter vom Stadiontrakt zur Leichtathletikhalle nebenan gehen. Pressefotografen nutzten dies, um einige Bilder von den Akteuren zu machen. Mittelfeldspieler Falko Michel und Außenverteidiger Pierre Najombe lachten herzlich und zeigten das Peace-Zeichen in die Kamera. Wie viele andere Spieler des Zweitligisten strahlten sie am Tag dieser Testung Fröhlichkeit aus.