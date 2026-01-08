Shootingstar im Interview "Ich möchte noch mehr": Torjäger Zukowski legt beim FCM gerade erst los

Lange hat Mateusz Zukowski geschwiegen, jetzt stand der Shootingstar des 1. FC Magdeburg erstmals für ein Interview zur Verfügung - und verriet, wie er bei Blau-Weiß unverhofft zum Torjäger wurde.