  4. FCM-Star Zukowski im Interview: "Ich möchte noch mehr"

Shootingstar im Interview "Ich möchte noch mehr": Torjäger Zukowski legt beim FCM gerade erst los

Lange hat Mateusz Zukowski geschwiegen, jetzt stand der Shootingstar des 1. FC Magdeburg erstmals für ein Interview zur Verfügung - und verriet, wie er bei Blau-Weiß unverhofft zum Torjäger wurde.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 08.01.2026, 19:24
Wenn Torjäger Mateusz Zukowski (links) in Aktion ist, schauen in Side auch Vertreter anderer Vereine schon mal genauer hin. Der Angreifer kam im Sommer von Slask Wroclaw. (Foto: Eroll Popova)

Side - Seit seiner Ankunft in Magdeburg kurz vor Ende des Sommer-Transferfensters hat Angreifer Mateusz Zukowski ausschließlich Taten sprechen lassen - während er Interviewanfragen vorsichtshalber aus dem Weg ging.